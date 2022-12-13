Шахтерску помогли отремонтировать дороги на 170 миллионов рублей

Общая площадь проведенных работ - примерно 60 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтерске на ремонт дорог потратили порядка 170 млн рублей. Это стало возможным благодаря содействию взявшей шефство над городом Сахалинской области России. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Александр Шатов.

Градоначальник также уточнил объем проведенных работ.

- До 22 числа дороги еще доделают, всего работы обошлись в 170 млн рублей. Общая площадь проведенных работ - примерно 60 тысяч квадратных метров, - заявил он.

Мэр добавил, что по остальным объектам плановые восстановительные работы, которые проходили при поддержке региона-шефа, уже завершены. План работ на следующий год тоже разработан.

- Да, все обсудили с Сахалином, с правительством согласовали. Это будет и подготовка к зиме, и работа с соцобъектами, дороги, - рассказал Шатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сахалин разрабатывает трехлетний план восстановления Шахтерска. В него войдет капитальный ремонт многоквартирных домов, учреждений образования и здравоохранения, благоустройство общественных территорий, восстановление дорожной сети. В следующем году специалисты из Сахалинской области также планируют заняться установкой модульных газовых котельных.

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