Денис Пушилин: «Считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы»

Лидер Республики ответил на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин считает своей обязанностью привести Республику к победе и выполнить все ранее поставленные перед собой задачи. Об этом он заявил журналистам РИА Новости в ответ на вопрос о возможных планах выдвижения своей кандидатуры на предстоящих выборах 2023 года.

- Что касается выдвижения моего личного, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую Народную Республику, - рассказал лидер ДНР.

Отметим, что выборы главы и парламента Донецкой Народной Республики состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что новым мэром Дебальцево был назначен Сергей Желновач. С июля 2019 года Дебальцево руководил Игорь Захаревич, однако накануне он был уволен со своего поста в связи с большим количеством жалоб от населения. Об этом Денис Пушилин сообщал в своем телеграм-канале. Что же касается Желновача, то прежде он трудился первым заместителем главы администрации города Шахтерска.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Есть понимание следующих шагов»: Денис Пушилин обсудил с Сергеем Степашиным наиболее острые вопросы по восстановлению ДНР

Председатель Попечительского совета Фонда развития территорий побывал сегодня в Мариуполе (подробнее)