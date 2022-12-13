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НовостиПолитика13 декабря 2022 9:53

В Донбассе озвучили новые данные о потерях ВСУ

За одни только сутки украинская армия лишилась более 140 своих силовиков
Ирина ДМИТРИЕВА
Помимо живой силы была поражена также часть боевой техники противника

Помимо живой силы была поражена также часть боевой техники противника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В боях за Донбасс бойцы Донецкой Народной Республики при поддержке российских войск уничтожили более 50 украинских силовиков за сутки. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Там уточнили, что помимо живой силы была поражена также часть боевой техники противника.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка («2С1 Гвоздика»), девять единиц бронированной и автомобильной техники, - проинформировали в Управлении Народной милиции Республики.

Тем временем в ЛНР суточные потери украинской армии оценили в 90 военнослужащих.

- Уничтожено до 90 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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