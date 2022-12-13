В Донбассе озвучили новые данные о потерях ВСУ

Помимо живой силы была поражена также часть боевой техники противника
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В боях за Донбасс бойцы Донецкой Народной Республики при поддержке российских войск уничтожили более 50 украинских силовиков за сутки. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Там уточнили, что помимо живой силы была поражена также часть боевой техники противника.
- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка («2С1 Гвоздика»), девять единиц бронированной и автомобильной техники, - проинформировали в Управлении Народной милиции Республики.
Тем временем в ЛНР суточные потери украинской армии оценили в 90 военнослужащих.
- Уничтожено до 90 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
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