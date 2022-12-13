В Горловке в результате обстрела ВСУ обрушился один из подъездов многоквартирного дома

Целый подъезд сложился в результате прямого попадания украинского снаряда. Фото: t.me/Prikhodko1970

В Горловке рассказали о жутких последствиях артудара ВСУ по центру города. В результате прямого попадания украинского снаряда в одном из многоквартирных домов обрушился целый подъезд. Один человек погиб и еще один был ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- К сожалению, от полученных травм, несовместимых с жизнью, горловчанка, 1971 года рождения, оказавшаяся под завалами разрушенного украинскими нацистами дома по ул. Степаненко, 1, скончалась. Увы, на сейчас у нас одна погибшая и одна раненая мирные жительницы, - проинформировал он.

Сообщается также, что в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки было повреждено здание гостиницы «Родина».

Кроме того, под удар снова попала территория химического завода «Стирол».

- Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха, - сообщил градоначальник.

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