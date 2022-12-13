Двое мирных жителей пострадали при обстреле Кременной в ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска четыре раза наносили удары по ЛНР, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Двое мирных жителей пострадали в Кременной при обстреле города украинскими силовиками. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В населенном пункте Кременная ранения получили два мирных жителя 1999 и 1973 годов рождения, а также один дом разрушен и один получил повреждения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что ВСУ обстреляли Кременную из артиллерии калибром 155 мм днем 12 декабря. В целом за прошедшие сутки украинские военные четыре раза наносили удары по ЛНР, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

По данным СЦКК, помимо Кременной, обстрелу подвергся также город Сватово, который трижды попадал под огонь - в 00:05, 18:00 и 23:45. В населенном пункте разрушен один и повреждено три жилых дома. Кроме того, пострадали складские помещения оптовой базы, пять автомобилей и газопровод.

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