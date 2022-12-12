В Донецке водитель 70-го маршрута спас жизнь пассажиров во время обстрела автостанции

Припаркованные автомобили во время обстрела становятся источником повышенной опасности. Фото: СЦКК

Дончанка Марина Кривуля в социальных сетях поблагодарила водителя 70-го маршрута, который не растерялся и вывез пассажиров, буквально лавирую под обстрелом ВФУ.

- Долгих лет ему жизни, - написала Марина в соцсетях.

«КП» сообщала, что сегодня, 12 декабря, вооруженные формирования Украины нанесли удар из систем залпового огня «Град» по автостанции «Крытый рынок».

В результате были повреждены торговые точки, расположенные на автостанции. К счастью, обошлось без жертв.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале рассказывал, что одновременно с обстрелом автостанции украинские боевики обстреляли район стадиона «Донбасс-Арена», набережной Кальмиуса и бульвара Шевченко.

Сегодня же из-за украинского обстрела произошел пожар на книжном рынке на "Маяке". По данным СЦКК ДНР, в Донецке с начала дня четыре мирных жителя погибли, еще один – ранен.

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