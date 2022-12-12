Новым мэром Дебальцево назначен Сергей Желновач

Ранее Сергей Желновач трудился первым заместителем главы администрации города Шахтерска. Фото: Архив ДАН

Сергей Желновач возглавил администрацию Дебальцево. Соответствующий указ № 51 подписал 12 декабря 2022 года временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Назначить Желновача Сергея Викторовича главой администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики, — сказано в документе.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

С июля 2019 года городом Дебальцево руководил Игорь Захаревич. Накануне он был уволен со своего поста в связи с большим количеством жалоб от населения. О чем Денис Пушилин сообщал в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Желновач трудился первым заместителем главы администрации города Шахтерска.

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