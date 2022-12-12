В Донецке задержан подозреваемый в убийстве трех человек, в том числе беременной

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве трех человек. Фото: МВД ДНР

Тройное убийство произошло в Донецке, подозреваемый задержан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- Сотрудники Ленинского райотдела полиции Донецка оперативно установили и задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве троих горожан. Злоумышленнику грозит высшая мера наказания, — сказано в сообщении.

Установлено, что задержанный распивал спиртные напитки в гостях у товарища и в ходе вспыхнувшей ссоры он нанес ему несколько ударов ножом, затем — его беременной сожительнице. Оба пострадавших скончались от полученных ранений. Женщина была на шестом месяце беременности. Чтобы скрыть следы преступления гость попытался устроить пожар.

После этого на улице встретил молодую пару, напал на парня и нанес ему несколько ударов ножом, от которых тот скончался. Угрожая девушке, мужчина отвел ее в безлюдное место и также несколько раз ранил оружием. Думая, что она мертва, скрылся с места преступления.

Подозреваемый в содеянном сознался, ранее он уже был судим за убийство. Действия злоумышленника подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает высшую меру наказания.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов», погиб мирный житель

ЧП произошло на территории строительного магазина (подробнее)