В ЛНР опознали более 10 погибших защитников Республики, чьи тела были переданы Украиной

Анна Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв украинской агрессии. Фото: ЛИЦ

Тела более 10 погибших защитников ЛНР, переданные Украиной, были опознаны. Об этом сообщила советник Главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

- Идентифицированы тела более 10 человек. Все остальные пока что неопознанные останки, - сказала Сорока.

Она уточнила, что речь идет о последних двух проведенных ЛНР и Украиной обменах телами погибших военнослужащих.

Об обмене телами погибших военнослужащих сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

- В очередной раз прошел обмен телами. Я участвовала в визуальном осмотре одного из тел. Даже не будучи специалистом в области медицины, на теле были видны явные следы прижизненных пыток, - сказала она.

Ранее омбудсмен проинформировала, что ЛНР передаст международным организациям информацию о пытках и истязаниях, которым подвергаются пленные защитники Республики на территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов», погиб мирный житель

ЧП произошло на территории строительного магазина (подробнее)