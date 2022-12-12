Глава ДНР в День Конституции РФ вручил 14-летним жителям российские паспорта

ДНР присоединилась к всероссийской акции «Мы — граждане России». Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил сегодня российские паспорта 14-летним жителям. Таким образом, Республика присоединилась к всероссийской акции «Мы — граждане России».

- Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, вручил паспорта ребятам, которым исполнилось 14 лет. К хорошей традиции Российского союза молодежи выдавать паспорта в этот день тем, кто получает его впервые, присоединились и мы, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, несмотря на юный возраст, ребята многое пережили и осознают, какова цена этого события и сколько отдано за это жизней.

- Они стали гражданами великой страны и навсегда запомнят этот день, — добавил Пушилин.

День Конституции РФ отмечается 12 декабря. Донецкая Народная Республика в этом году впервые отмечает эту дату как полноправный субъект Российской Федерации.

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