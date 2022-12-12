В Александровке обстрелом украинских боевиков ранена мирная жительница

Жительницу Александровки госпитализировали с множественными осколочными ранениями
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 12 декабря, в Александровке, что на западе Донецка, обстрелом украинских боевиков ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- При вражеском обстреле поселка Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы № 14, - рассказал градоначальник.
Подробности ЧП уточняют эксперты Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Поселок Александровка находится в Петровском районе Донецка. С начала дня он пять раз подвергся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Боевики били из реактивных систем залпового огня и артиллерии. В поселке повреждены поликлиника и два дома.
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