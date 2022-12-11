Руководитель Республики вручил ордена и медали 64 военнослужащим. Фото: ТГ/Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Орденом ДНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Бойцов отметили за стойкость и отвагу, проявленные при освобождении Республики.

Уточняется, что эта бригада еще до начала специальной военной операции занимала оборону от Песок до Еленовки. Позже проявила себя при освобождении Волновахи. В боях за Марьинку бойцы подразделения стали первыми, кто прорвал оборону противника и зашел на окраину населенного пункта.

- Бригада принимала участие в тяжелых боях на Авдеевском направлении. Также участвовала в освобождении ЛНР, - пояснил врио Главы ДНР.

Сейчас 100-я бригада ведет наступательные бои на одном из самых ответственных участков фронта - западном направлении. Пять ее бойцов награждены Звездой Героя ДНР, один из них - посмертно.

- Другие ордена и медали вручил 64 военнослужащим. Отважные парни! - отметил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донбассе уничтожены еще несколько танков, артустановок и натовская гаубица ВСУ

Украинская армия продолжает нести серьезные потери (подробнее)