Руководитель Республики вручил ордена и медали 64 военнослужащим. Фото: ТГ/Пушилин
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Орденом ДНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Бойцов отметили за стойкость и отвагу, проявленные при освобождении Республики.
Уточняется, что эта бригада еще до начала специальной военной операции занимала оборону от Песок до Еленовки. Позже проявила себя при освобождении Волновахи. В боях за Марьинку бойцы подразделения стали первыми, кто прорвал оборону противника и зашел на окраину населенного пункта.
- Бригада принимала участие в тяжелых боях на Авдеевском направлении. Также участвовала в освобождении ЛНР, - пояснил врио Главы ДНР.
Сейчас 100-я бригада ведет наступательные бои на одном из самых ответственных участков фронта - западном направлении. Пять ее бойцов награждены Звездой Героя ДНР, один из них - посмертно.
- Другие ордена и медали вручил 64 военнослужащим. Отважные парни! - отметил Пушилин.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В Донбассе уничтожены еще несколько танков, артустановок и натовская гаубица ВСУ
Украинская армия продолжает нести серьезные потери (подробнее)