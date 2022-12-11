Два ребенка получили осколочные ранения в Донецке из-за обстрела ВСУ

Пострадали мальчик 2011 и девочка 2019 годов рождения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ходе обстрела Донецка украинскими боевиками пострадали двое детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что инцидент произошел по улице Батищева в Киевском районе.
- По улице Батищева, 7 пострадали мальчик 2011 и девочка 2019 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.
По данным представительства, этот часть Донецка подверглась обстрелу из РСЗО «Град» около 16:00.
Ранее стало известно, что в результате сегодняшних атак на Донецк со стороны ВСУ пострадали четыре человека. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, одна мирная жительница была ранена при обстреле Киевского района. Позднее в СЦКК сообщили о ранении еще двух - по улице Артема и Университетской. А утром в Петровском районе города пострадали две женщины. Об этом уведомили в администрации города.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка
Пострадали фасад и окна дошкольного учреждения (подробнее)