Два ребенка получили осколочные ранения в Донецке из-за обстрела ВСУ

Пострадали мальчик 2011 и девочка 2019 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе обстрела Донецка украинскими боевиками пострадали двое детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что инцидент произошел по улице Батищева в Киевском районе.

- По улице Батищева, 7 пострадали мальчик 2011 и девочка 2019 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.

По данным представительства, этот часть Донецка подверглась обстрелу из РСЗО «Град» около 16:00.

Ранее стало известно, что в результате сегодняшних атак на Донецк со стороны ВСУ пострадали четыре человека. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, одна мирная жительница была ранена при обстреле Киевского района. Позднее в СЦКК сообщили о ранении еще двух - по улице Артема и Университетской. А утром в Петровском районе города пострадали две женщины. Об этом уведомили в администрации города.

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