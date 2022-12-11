В ДНР сняли с должности мэра Дебальцево Игоря Захаревича

Местные жители раскритиковали работу мэра. Фото: ТГ/Пушилин

Игорь Захаревич был освобожден от занимаемой должности главы администрации города Дебальцево в ДНР. Соответствующий указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

Свое решение лидер ДНР объяснил просто - на главу Дебальцево поступило очень много жалоб от местных жителей. Это выяснилось во время рабочей поездки в город.

- По итогам поездки в Дебальцево освободил главу администрации города Игоря Захаревича от занимаемой должности - жалоб от людей очень много. Так работать не годится! - отметил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Другим сегодняшним указом властей Республики в должности заместителя председателя Правительства ДНР была утверждена Лариса Толстыкина. Она исполняла обязанности вице-премьера с 8 ноября.

Оба указа вступили в законную силу с сегодняшнего дня.

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