Один из снарядов ВСУ прилетел за остановку общественного транспорта в Донецке

Киевский район Донецка с раннего утра находится под массированным вражеским огнем. Фото: ДНР онлайн

Киевский район Донецка с раннего утра находится под массированным огнем ВСУ. Под ударом оказались мирные кварталы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Один из снарядов украинских карателей прилетел за остановку общественного транспорта перед Шахтерской площадью, - проинформировал он.

По данным мэрии, в близлежащих домах были выбиты стекла, повреждены автомобили и торговые точки.

Киевский район и сейчас остается под вражеским огнем. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по нему из Орловки еще семь снарядов калибром 155 мм. А в 17:40 со стороны населенного пункта Нетайлово ВСУ открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По мирным жителям города были выпущены в общей сложности восемь снарядов калибром 155 мм.

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