При обстреле Донецка 11 декабря получили повреждения медуниверситет и пять учреждений здравоохранения

Обстрелами повреждены 16 автомобилей скорой медицинской помощи
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Пять медицинских учреждений, в том числе больница Калинина и центр медицины катастроф, были повреждены украинскими обстрелами 11 декабря в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- В результате сегодняшнего обстрела повреждены здания и сооружения ряда учреждений здравоохранения, располагающиеся в Калининском и Ворошиловском районах Донецка, - проинформировали в министерстве.
Там уточнили, что в пяти корпусах Донецкого клинического территориального медобъединения (больница имени Калинина) были повреждены 80 окон, а в одном из них разрушена кровля. В республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы, центре медицинской генетики и перинатальной диагностики и горбольнице №1 выбито остекление.
В Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф повреждены 16 санитарных автомобилей и оконные блоки. Также повреждены стекла в учебном корпусе и общежитии Донецкого медуниверситета имени Горького. Там также пострадали автомобили и гаражи.
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