В Донецке сообщают о прилетах в районе «Маяка» и прямом попадании в одну из квартир девятиэтажного дома

Украинские боевики продолжают целенаправленно уничтожать Донецк. Фото: ДНР онлайн

Украинские боевики продолжают целенаправленно уничтожать Донецк. По городу в течение дня бьют сразу из нескольких населенных пунктов реактивными системами залпового огня и артиллерией стран НАТО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Так, по данным СЦКК, начиная с 15:30 по мирным жителям Киевского района из населенного пункта Тоненькое были выпущены 10 ракет «Града», а из Орловки - 5 снарядов калибром 155 мм. По Куйбышевскому району прилетели 3 снаряда калибром 155 мм. Под огнем остается и центр Донецка.

Местные жители сообщают о последствиях варварских обстрелов.

- По данным очевидцев были прилеты в район «Маяка» (в небо поднимаются клубы черного дыма), попадание в одну из квартир 9-ти этажного дома, в ряде домов по улице Университетской выбито остекление окон, повреждена газовая труба в одной из многоэтажек с последующим возгоранием, - проинформировал Кулемзин.

Обстрелы города продолжаются, жителей просят быть предельно осторожными.

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