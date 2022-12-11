ВСУ нанесли удар по поселку Александровка под Донецком, в одном из домов взорвался газовый баллон

По населенному пункту были выпущены 3 снаряда калибром 152 мм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 11:45 украинская артиллерия нанесла удар по поселку Александровка, расположенном на западе Донецка. Из населенного пункта Красногоровка в его направлении были выпущены 3 снаряда калибром 152 мм. Вследствие попадания снарядов в одном из частных домов взорвался газовый баллон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил характер нанесенных повреждений.

- В 1 частном домовладении повреждены кровля и хозяйственные постройки, взорвался газовый баллон, - написал мэр.

По данным администрации, сегодня утром в Петровском районе, расположенном в этой же части города, под вражеский огонь попало здание дошкольного учреждения «Ясли-сад № 313 г. Донецка».

- Повреждено: остекление окон, дверь аварийного выхода, межкомнатные двери, осколками посечены наружные и внутренние стены, - проинформировал Кулемзин.

Сообщается также, что в результате обстрела Петровского района пострадала котельная. Там повреждено остекление.

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