Боксеры из ЛНР стали лучшими на соревнованиях в Нарьян-Маре

По итогам турнира сборная ЛНР заняла второе общекомандное место. Фото: mklnr.su

Боксеры сборной ЛНР отвоевали четыре призовых места на межрегиональных соревнованиях по боксу на кубок губернатора Ненецкого автономного округа, которые прошли в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи Республики.

Там отметили, что ребята показали очень достойные результаты.

- Артем Бакланов и Семен Матвеев завоевали золотые медали, а Кирилл Бастан и Кирилл Варламов - серебряные, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также добавили, что по итогам турнира сборная ЛНР заняла второе общекомандное место. Делегацию Республики возглавляла начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва МКСМ Валентина Камаева.

Примечательно, что специальными гостями турнира выступили чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, который провел открытую тренировку для приехавших на соревнования боксеров из ДНР и ЛНР.

Сообщается также, что организаторы подготовили для ребят обширную программу - спортсмены побывали в школе для одаренных детей Нарьян-Мара, а также в туристическом центре «Большуха», где получили новогодние подарки из рук губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.

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