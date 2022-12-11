Активисты из Москвы передали партию медикаментов для раненых защитников ЛНР

В состав гуманитарного груза вошли лекарства, бинты, вата, средства личной гигиены и многое другое. Фото: УНМ ЛНР

Активисты из Москвы передали гуманитарную помощь для раненых бойцов ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что в сборе также участвовали местные волонтеры.

- Инициативная группа из Москвы и волонтеры из Алчевска передали необходимые медикаменты военнослужащим, находящимся на излечении, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в состав гуманитарного груза вошло много ценного и важного для раненых бойцов - лекарства, бинты, вата, средства личной гигиены. Были доставлены также инвалидные кресла, ходунки и костыли, а еще сладости, книги и детские письма со словами поддержки - словом, все, что может скрасить досуг защитников.

Большую признательность волонтерам за оказанную помощь выразила врач приемного отделения Ольга Егорова.

- Было получено очень много медикаментов, обезболивающих, кровоостанавливающих для наших бойцов и защитников, - рассказала она.

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