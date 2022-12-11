«Феникс» обеспечил мобильной связью практически всю территорию Володарского района в ДНР

Работы по улучшению покрытия ведутся оператором постоянно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республиканский сотовый оператор «Феникс» обеспечил мобильной связью практически всю территорию освобожденного Володарского района ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

- Покрытие мобильной сетью оператора «Феникс» превысило 91% территории Володарского района, - проинформировал он.

По словам Хоценко, работы по улучшению покрытия сети ведутся оператором постоянно. В числе недавних примеров была налажена связь в селе Зеленый Яр Володарского района. Там специалисты запустили в работу базовую станцию стандарта 4G. Абонентам стали теперь доступны такие услуги, как высокоскоростной мобильный интернет и телефония.

- Уровень сигнала мобильной связи позволяет предоставлять телекоммуникационные услуги абонентам Зеленого Яра, а также прилегающего населенного пункта - Веселое, - проинформировал премьер.

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