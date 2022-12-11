Украинские боевики ранили двух женщин в Петровском районе Донецка

Из-за обстрелов страдает мирное население Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики нанесли сегодня удар из артиллерии НАТО по Петровскому району Донецка, ранив двух мирных жительниц. Об этом сообщили в администрации города.

- По уточненной информации, в Петровском районе ранены женщины 1967 и 1976 года рождения, - проинформировали там.

По данным СЦКК, обстрел Петровского района начался в 8:15. Со стороны Красногоровки в его направлении были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. В 10:00 и 13:30 последовали еще 6 таких боеприпасов. Обстрелом был поврежден местный детский сад.

- В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313, - написал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Напомним, ВСУ с раннего утра наносят ракетные удары по Донецку. В городе повреждены больница имени Калинина, театр оперы и балета и не менее 10 многоквартирных жилых домов. В одном из них произошло возгорание квартиры - вследствие прямого попадания снаряда на вводе в дом загорелась газовая труба.

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