В Донбассе уничтожены еще несколько танков, артустановок и натовская гаубица ВСУ

Военная операция в Донбассе продолжается. Фото: ЛИЦ

За прошедшие сутки подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских войск уничтожили более 40 украинских военных. Кроме того, точечными ударами союзных сил была поражена часть боевой техники ВСУ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица (М777), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, также в воздухе сбито три беспилотника противника, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в ЛНР за этот период ликвидировали в боях более 40 военнослужащих ВСУ.

- Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 14 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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