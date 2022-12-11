В ДНР за сутки под обстрелами погиб один и были ранены трое мирных жителей

Массированные обстрелы ВСУ привели к жертвам среди мирного населения. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 180 боеприпасов. При этом применялись РСЗО «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы. Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Майорск, Широкую Балку, Пантелеймоновку, Троицкое, Ясиноватую, Красный Партизан, Каштановое, Яковлевку, Макеевку и Александровку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили что массированные обстрелы ВСУ привели к жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в ранее освобожденной Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что вследствие попаданий снарядов были повреждены 19 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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