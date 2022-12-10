В Донецке после обстрела ВСУ зафиксированы разрушения в здании нового планетария

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

После обстрела Донецка ракетами ВСУ были зафиксированы разрушения в здании нового планетария. Снаряды «Града» упали также в непосредственной близости от вещевого рынка, повреждения получили и жилые здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на канал «РИА новости».

- В дорожном покрытии возле ТЦ «Континент» торчит обломок снаряда. Также очевидцы наблюдают воронку от разрыва возле гостиницы «Park Inn», - уточнил он.

Сообщается также, что в результате обстрела Ворошиловского района в здании общежития были повреждены остекление и входная дверь, разрушен гараж и повреждено 2 автомобиля, повреждено остекление в 2 многоквартирных домах.

Тем временем в Киевском районе Донецка получил ранение парень 1999 года рождения.

Сведения продолжают поступать.

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