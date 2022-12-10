В ДНР обсудили вопрос восстановления частных жилых домов

Из-за обстрелов многие жители Донбасса буквально лишились крыши над головой. Фото: ТГ/Кулемзин

Вопрос восстановления частных жилых домов в ДНР по-прежнему остается сложным - проблему усугубляет масштаб разрушений, нанесенных обстрелами ВСУ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин, который сегодня провел рабочую встречу с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным в Мариуполе.

Он отметил, что несмотря на непростую задачу, власти намерены ее решать. Уже намечен определенный план действий.

- В целом вопрос остается сложным, непростым из-за масштабов разрушений, которые были результатом со стороны украинского режима. Конечно же, здесь предстоит еще поработать, но есть понимание следующих шагов, - заявил лидер ДНР.

В свою очередь, Сергей Степашин поделился впечатлениями от посещения Мариуполя. Он подчеркнул, что динамика налицо - в городе действительно много восстановленных домов.

- Это будет новый Мариуполь. Новые дома. Он будет краше и лучше. Для меня это очевидно совершенно, - заявил он.

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