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НовостиПолитика10 декабря 2022 16:10

В Донецке сообщают о прилетах на территории ТЦ «Контитент» и «Грин Плазы»

Очевидцы говорят также о разорвавшихся украинских снарядах возле Южного автовокзала
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Сегодня вечером украинские войска продолжили «утюжить» из реактивных систем залпового огня «Град» центр Донецка. Под ракетным ударом вновь оказался Ворошиловский район. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в 18:30 со стороны населенного пункта Тоненькое были выпущены 10 ракет из БМ-21 «Град».

- Очевидцы сообщают о прилетах возле ТЦ «Континент» и «Грин Плаза». Информация уточняется, - проинформировал мэр.

По данным градоначальника, несколько снарядов «Града» разорвались также в районе Южного автовокзала, имеются повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные при обстреле Донецка целились в памятник основателю города Джону Юзу. Об этом свидетельствует большая воронка, образовавшаяся неподалеку от этого места.

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