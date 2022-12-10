ВСУ обстрелом разрушили и повредили более 20 жилых домов в поселке Новопсков в ЛНР

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины пгт. Новопсков. Фото: СЦКК ЛНР

По поступившей информации, украинские войска обстрелом разрушили и повредили более двадцати жилых домов в поселке Новопсков Луганской Народной Республики. Об этом заявили ее представители в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там сообщили, что ночью 9 декабря ВСУ выпустили в направлении данного населенного пункта три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

- По уточненным данным, в результате обстрела поселка городского типа Новопсков разрушено два и повреждено 20 жилых домов, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ повредили школу-интернат при обстреле Сватово. Город также подвергся обстрелу поздней ночью. В 02:15 в его направлении противник выпустил три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела Сватово пострадал фасад и остекление специальной (коррекционной) школы-интерната.

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