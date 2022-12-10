ВСУ обстреляли из «Градов» и 155-мм артиллерии три района Донецка

Дончан просят не покидать укрытий без острой необходимости. Фото: ДНР онлайн

Украинские войска продолжают наносить новые удары по жилым кварталам Донецка. Сегодня вражескому обстрелу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» подвергся Киевский район города. По данным наблюдателей донецкого представительства в СЦКК, в 15:38 со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Тоненькое были выпущены 10 ракет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Берегите себя и своих близких, соблюдайте осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости! - призвал он горожан.

По данным мэрии, в 15:50 были обстреляны также Кировский и Куйбышевский районы. Как сообщили в СЦКК, из Красногоровки были отправлены 4 снаряда калибром 155 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский снаряд серьезно повредил многоквартирный жилой дом в Донецке. Вследствие прямого попадания сильно пострадали квартиры верхнего этажа.

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