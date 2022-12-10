В ДНР с 2023 года жителям начнут выдавать полисы ОМС

Возглавить Территориальный фонд ОМС в Республике предложили Елене Денисовой. Фото: ТГ/Пушилин
С 2023 года жители Донецкой Народной Республики смогут получить полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня подписал соответствующее соглашение с председателем ФОМС Ильей Баланиным в Мариуполе.
- Оформить полис ОМС жителям Республики с нового года будет легко и удобно: у нас открывается Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, - заявил лидер Республики.
Он пояснил, что оформлять полисы обязательного медицинского страхования в ДНР планируют сразу же после новогодних праздников. Теперь жителям региона станет доступной бесплатная медицинская помощь не только на местах, но и по территории всей России, в том числе высокотехнологическая.
Возглавить Территориальный фонд ОМС в ДНР было предложено Елене Денисовой, работавшей ранее в аналогичной структуре в Томской области.
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