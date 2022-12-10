Союзные силы продолжают выбивать ВСУ из опорных пунктов в Донбассе

Бойцы работают максимально внимательно и слаженно. Фото: УНМ ДНР

Военная операция в Донбассе продолжается. Военнослужащие Народной милиции ДНР при поддержке российских военных точечными ударами поражают все больше живой силы и техники ВСУ. Так, за прошедшие сутки они уничтожили до 30 украинских силовиков и их вооружение. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито четыре БпЛА противника, - заявили в ведомстве.

Тем временем в ЛНР суточные потери ВСУ оценили в полсотни военнослужащих. По словам официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко, в ходе боев противник лишился также трех своих танков, двух бронетранспортеров, одного беспилотника и 15 военных автомобилей.

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