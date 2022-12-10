ВСУ нанесли удар по городу Светлодарск в ДНР, повреждены дома и ряд гражданских объектов

При обстреле города применялась артиллерия калибром 155 мм. Фото: ДНР онлайн

Украинские войска вчера вечером обстреляли центр Светлодарска в ДНР. При этом применялась артиллерия калибром 155 мм, повредившая в населенном пункте жилые дома и целый ряд гражданских объектов. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

- Вчера по Светлодарску было зафиксировано 12 прилетов. Применялась артиллерия калибром 155 мм, - рассказал чиновник, в чье административное подчинение входит данный город.

При этом мэр уточнил, что в результате обстрелов в Светлодарске были повреждены больница, школа, детский сад, магазины и многоквартирные дома.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 204 боеприпаса. Под огнем противника оказались десять населенных пунктов Республики, где повреждения получили 24 жилых дома и 9 объектов гражданской инфраструктуры. Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

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