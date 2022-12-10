Правительство России поддержало инициативу развития железнодорожного сообщения ДНР

Железнодорожный транспорт всегда являлся важным звеном для Донбасса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Правительство России поддержало инициативу развития железнодорожного сообщения Донецкой Народной Республики с другими регионами РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он уточнил, что по данному вопросу было проведено совещание с замминистра транспорта России Валентином Ивановым и руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексеем Дружининым.

- На сегодняшний день Правительством РФ была поддержана инициатива развития железнодорожного сообщения нашего региона с другими субъектами. Это очень важное решение, за которое хочу выразить благодарность, - заявил Хоценко.

По словам премьера, в Республике сегодня существует запрос как на восстановление старых, так и на запуск новых маршрутов. По его словам, в развитии также нуждается грузовое сообщение.

- За 8 лет украинской агрессии ж/д инфраструктура ДНР сильно пострадала. Будем восстанавливать! Работы много! - сообщил чиновник.

Отметим, что железнодорожный транспорт для Донбасса всегда являлся важным звеном. С начала года Донецкая железная дорога перевезла порядка 700 тысяч пассажиров и более 15 тысяч тонн грузов.

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