В результате обстрела центра Донецка повреждены жилые дома и загорелся автомобиль

Снаряды ВФУ повредили торговые точки на Крытом рынке в Ворошиловском районе Донецка. Фото: ДНР Онлайн

В результате массированной атаки украинских боевиков на центр Донецка были повреждены три многоквартирных жилых дома на улице 50-летия СССР, а также кровля и остекление жилого дома на бульваре Шевченко. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

— Во дворе дома по бульвару Школьный зафиксировано возгорание автомобиля. В доме на бульваре Шевченко повреждена кровля, остекление окон. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются, — отметил мэр.

Кулемзин добавил, что по предварительным данным в результате вечернего обстрела есть попадания в районе Крытого рынка. Повреждены несколько торговых точек.

Тем временем вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка. Всего в его направлении было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

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