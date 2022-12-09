Банк России открыл отделения на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Отделения Центробанка появятся в новых субъектах России. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России открыл территориальные отделения в новых субъектах России — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили на сайте Центробанка России.

Отделения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области относятся к Южному управлению Центробанка, головной офис которого находится в Краснодаре.

Напомним, что ранее Владимир Путин рекомендовал создать в новых субъектах России органы по профилактике коррупционных правонарушений. Указ Президента Российской Федерации предписывает определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликтов интересов. Указ Владимира Путина вступил в силу с 6 декабря.

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