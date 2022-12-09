В Волновахе высадили четыре гектара яблонь

По поручению Виталия Хоценко аграрии ДНР развивают садовые угодия на освобожденных территориях Фото: Андрей АБРАМОВ

Четыре гектара саженцев яблони, обладающих устойчивостью к заболеваниям и вредителям, высадили в Волновахе. Подобрать сорта плодовых деревьев помогли аграриям ДНР специалисты из Минеральных Вод. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— В предыдущую поездку в Волноваху поручил своему заместителю Артему Александровичу Крамаренко проработать вопрос развития садовых угодий на освобожденных территориях, — отметил Хоценко. — Опытом с нашими аграриями поделились эксперты ведущего предприятия Юга России – «Сады Ставрополья».

Председатель Правительства также добавил, что всего были высажены 4 гектара яблонь сортов Джеромини, Фуджи и Грени Смит, а уже весной 2023 года сад прирастет еще 5 гектарами яблоневых саженцев и почти 1 гектаром черешни.

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