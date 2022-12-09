ВФУ обстреляли завод «Силур» в Харцызске

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Харцызский сталепроволочно-канатный завод «Силур» оказался под огнем вооруженных формирований Украины. Специалисты выехали на объект для обследования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Попадания снарядов были на территорию завода «Силур», повреждено ли что-то — еще неизвестно. Только выехали на обследование, — отметили в пресс-службе.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что всего по Харцызску было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Огонь по городу велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Григоровка.
Напомним, что массированному обстрелу вновь подвергся центр Донецка. В результате украинской агрессии повреждены учебные корпуса университетов, здание бассейна спортивного комплекса «Локомотив», гостиница «Дружба» и жилой многоквартирный дом. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
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Информация о пострадавших уточняется (подробнее)