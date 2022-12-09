В ДНР подсчитали, что реальная зарплата в Республике выросла более чем на 15 процентов

В ДНР, как и в России, минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей. Фото: МВД ДНР

Среднемесячная реальная заработная плата в ДНР, по данным на октябрь, увеличилась на 15,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Республики.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) увеличилась почти на 44%. Произошло это благодаря увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ).

На 1 июня 2022 года по всей территории Российской Федерации размер МРОТ составляет 15 279 рублей. В ДНР указанный размер МРОТ введен в действие с 30 сентября 2022 года, учитывая вступление в состав РФ. С 1 января 2023 года МРОТ увеличится до 16 242 рублей.

Номинальная заработная плата — это плата за трудовую деятельность работника без учета налогов и сборов, а также начисленных страховых взносов. Рост реальной заработной платы определяется отношением номинальной заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг. Реальная заработная плата уменьшается с каждым повышением цен на популярные товары и услуги.

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