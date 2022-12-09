В Горловке обстрелом со стороны ВФУ повреждена городская больница

Обстрелом повреждено не менее пяти жилых домов. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 9 декабря, утром вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, повреждена городская больница № 1. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ выявлены повреждения отделения неврологии городской больницы № 1. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать, - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Обстрелом также повреждено не менее пяти жилых домов на проспекте Победы и улица Техническая.

Напомним, что 6 декабря разрушения из-за обстрелов были в городской больнице № 3. Она была обесточена, а в отделении пульмонологии пробита крыша и обрушилась одна из плит перекрытия.

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрелы Горловки из 155 и 152-мм артиллерии. На фоне обстрелов в городе сложная обстановка с электроснабжением и отоплением.

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