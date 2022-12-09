Из ЛНР на оздоровление в Ессентуки и Железноводск отправились очередные группы детей

Детей ожидает прекрасный отдых и оздоровление. Фото: ФП ЛНР

Еще две группы детей из ЛНР отправились на оздоровление в санатории Кавказских Минеральных Вод – «Юность» города Ессентуки и имени Крупской города Железноводска. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

Председатель Молодежного совета ФП ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко рассказал, что в группах есть дети с освобожденных территорий – из Лисичанска, Северодонецка, дети погибших ополченцев, дети с прифронтовых территорий, а также дети медиков, педагогов, отличники учебы.

- В санаториях дети будут оздоравливаться 12 дней. В каждой группе едет по 20 детей, вместе с ними по два педагога и одному медику, - уточнил Ермоленко.

Он также проинформировал, что данное направление оздоровления возобновится в феврале 2023 года. Уже есть договоренности.

Первые группы детей, выезжавшие в здравницы Кавказских Минеральных Вод, уже вернулись домой. Все очень довольны отдыхом.

- Каждый ребенок получил индивидуальные назначения. До обеда дети проходили различные процедуры, пили лечебную воду, кислородные коктейли, принимали массаж, а также другие назначения. После обеда - поездки на экскурсии. Питание организовано пятиразовое, - подчеркнули в ФП.

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