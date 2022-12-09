Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 140 украинских боевиков, четыре танка и четыре артиллерийских орудия

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 140 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С7), 2 танка (Т-64БВ), 10 единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито 3 БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 90 военнослужащих.

- Уничтожено до 90 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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