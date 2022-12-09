В ДНР всегда будут помнить тех, кто отдал свою жизнь ради возвращения Донбасса в состав России

Сегодня вся Россия отмечает День Героев Отечества. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 9 декабря, врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил с праздником Дня Героев Отечества. Текст поздравления опубликован на сайте руководителя региона.

- Сегодня вся Россия отмечает День Героев Отечества. Корни этой памятной даты уходят во времена правления императрицы Екатерины II, к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца. Возрожден праздник был уже в современной России – чтобы не забывать историю, чтить лучших сыновей и дочерей Отечества, - заявил Пушилин.

Он отметил, что череда русских героев, проходящая сквозь время и через поколения, бесконечна и многолика. Но во всех их жизнях есть то, что стоит всегда на первом месте: любовь к Родине, верность долгу и соотечественникам.

- Сегодня мы обращаемся к памяти наших героических предков, чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Донецкой Народной Республики. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь ради возвращения Донбасса в состав России. Александр Захарченко, Арсен Павлов, Михаил Толстых, Олег Мамиев, Владимир Жога, Ольга Качура… Их имена навеки вписаны в нашу общую историю, - подчеркнул врио Главы ДНР. - Сегодня герои Отечества самоотверженно защищают нашу Родину на передовой. Народная им благодарность и почет!

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