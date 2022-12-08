Спикер Народного Совета ДНР принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Владимир Бидёвка сорвал с импровизированной ёлки листок с желанием десятилетней жительницы ДНР Алисы Татаренко. Фото: НС ДНР

Сегодня, 8 декабря, в рамках мероприятий Совета законодателей России председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе парламента ДНР.

Каждый участник проекта может исполнить новогоднее желание ребенка или гражданина преклонного возраста, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Владимир Бидёвка сорвал с импровизированной ёлки листок с желанием десятилетней жительницы ДНР Алисы Татаренко. В ближайшее время спикер парламента исполнит мечту ребёнка о фотоаппарате.

- Я обязательно исполню это предновогоднее желание. И хочется пожелать Алисе, чтобы в ее фотообъективе всегда были лучшие кадры, и, конечно же, кадры, которые будут после победы в Донбассе и всей России, – заявил председатель Народного Совета ДНР.

Отметим, что в этом году в рамках акции особое внимание уделяется детям, проживающим Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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