Правительство РФ упростило выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей в ДНР и ЛНР

Заменить документы и госномера на машины необходимо до 1 января 2026 года. Фото: МВД ДНР

Правительство России утвердило правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств для жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно документу, граждане России и иностранные граждане, проживающие на территориях республик Донбасса на день их принятия в Российскую Федерацию, должны заменить водительские права, документы на автомобили, включая регистрационные знаки, до 1 января 2026 года.

Также в постановлении сказано, что водительские удостоверения российского образца будут выдавать взамен украинских и республиканских без пересдачи экзаменов и справки от медкомиссии.

При этом жители новых территорий РФ освобождаются от уплаты госпошлины при предъявлении ранее полученного водительского удостоверения или документа, подтверждающего его получение. До 1 января 2024 года зарегистрировать транспортное средство в новых регионах можно будет без обязательного полиса ОСАГО.

За предоставлением госуслуг граждане могут обращаться в подразделения ГИБДД, действующие в новых регионах, а также в столицах иных субъектов РФ.

Напомним, за госномерами машин ДНР закреплен код 80, ЛНР – 81.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Мариуполе: Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Сделаем все, чтобы ускорить этот процесс

Александр Беглов проверил ход восстановления подшефного города (подробнее)