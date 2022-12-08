В Волноваху подан газ, начался отопительный сезон

В Волновахе происходит запуск котельных, которые работают на газе. Фото: МинЖКХ ДНР

Газоснабжение Волновахи и ряда близлежащих населенных пунктов восстановлено, в городе начали запускать в работу котельные. Об этом сегодня сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- У нас газ подан на Донское, Волноваху, Ольгинку, Бугас. Происходит сегодня запуск котельных. Я подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Планово, в течение трех дней мы планируем запустить в работу все котельные и подать тепло горожанам, — сказал Зинченко.

Он добавил, что в городе создано четыре пункта обогрева, которые будут работать с 8:00 до 17:00.

Отметим, что котельные Волновахи работают на газе. Ранее они не работали из-за того, что боями были повреждены газопроводы. Для восстановления газоснабжения был построен новый газопровод. В конце этого — начале следующего года планируется восстановить газоснабжение Новотроицкого.

Также частично восстановлено энергоснабжение Волновахи, нарушенное обстрелом со стороны украинских боевиков в ночь на 7 декабря. Кроме этого, запитаны 11 населенных пунктов тогда же оставшихся без света.

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