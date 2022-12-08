Сергей Кириенко в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечту мальчика из ЛНР о спортивном уголке

Сергей Кириенко частый гость в ЛНР, недавно он награждал демобилизованных студентов. Фото: НМ ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко в рамках всероссийской предновогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнит мечту девятилетнего Андрея из ЛНР, который мечтает о спортивном уголке. Кириенко снял с елки шарик с желанием мальчика.

Ранее пресс-служба всероссийской политической партии «Единая Россия» сообщила, что ее председатель партии Дмитрий Медведев в рамках акции исполнит желание юной луганчанки, мечтающей побывать в Санкт-Петербурге.

Заместитель генерального директора организации «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил, что дети из ЛНР смогут принять участие во всероссийской предновогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая началась в ноябре в Москве.

Заявки будут приниматься до 10 декабря, акция продлится до 28 февраля 2023 года. Подать заявку желающие получить подарок или исполнение заветного желания могут на сайте елкажеланий.рф.

Напомним, акция «Елка желаний» в ЛНР проводилась с 3 по 17 декабря 2021 года. Участники акции исполнили мечты 214 детей Республики.

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