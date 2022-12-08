В ЛНР начала работать группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии в Лисичанске

Из стихийных захоронений на территории Северодонецкой агломерации уже извлекли останки 408 человек. Фото: МРГ ЛНР
Межведомственная рабочая группа (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти начала работу в Лисичанске. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
- В городе Лисичанске приступила к работе Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, - говорится в сообщении.
Заявки на перезахоронение жертв принимаются по адресу: Лисичанск, улица Комсомольская, дом 8. В заявке необходимо указать информацию (если она имеется) о личности захороненного, место захоронения, а также контактные данные лица, подающего заявку.
Контактный номер МРГ: +38 (072) 222 44 41.
Напомним, по состоянию на 7 ноября участники МРГ и общественной организации «Не забудем! Не простим!» извлекли из стихийных захоронений на территории Северодонецкой агломерации останки 408 человек.
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