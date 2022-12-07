На международном форуме #МЫВМЕСТЕ прозвучала песня в память о погибшей Марии Пироговой

Организаторы и присутствующие почтили память погибшего волонтера и депутата Народного Совета ДНР

На сцене международного форума #МЫВМЕСТЕ прозвучала песня погибшей 6 декабря Марии Пироговой. Организаторы и присутствующие почтили память погибшего волонтера и депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики.

— К сожалению, и среди волонтеров есть потери. Впервые в этом году боевыми орденами, государственными наградами «За отвагу», орденами Мужества наш Президент награждает не только героических бойцов, но и волонтеров — людей мирных профессий, которые тоже совершают героические подвиги. Вчера мы потеряли Марию Пирогову, — отметил первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко добавил, что погибшая Мария Пирогова была координатором проекта «Елка желаний» и хотела исполнить мечты детей Донбасса.

Напомним, что Мария Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими боевиками. Сегодня Владимир Путин посмертно наградил Марию Пирогову орденом Мужества.

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