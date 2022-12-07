Орденом Мужества награжден министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров

Награду министру вручил Сергей Кириенко на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (архивное фото). Фото: пресс-служба ОО «Молодая Республика»

Орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, награжден министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров. Ранее он возглавлял общественную организацию «Молодая Республика». Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Республики».

— Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества награжден Кирилл Макаров. Награду министру молодежной политики ДНР вручил Сергей Кириенко на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что сегодня орден Мужества был посмертно присужден депутату Народного Совета Донецкой Народной Республики, волонтеру Марии Пироговой. Она погибла 6 декабря в результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка.

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