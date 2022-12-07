Крупное ДТП в ДНР: Стало известно, что водители столкнувшихся грузовика и микроавтобуса остались живы

ДТП произошло на трассе между Торезом и Шахтерском. Фото: МВД ДНР
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-21 между Торезом и Шахтерском с участием микроавтобуса и КАМАЗа погибли 16 человек: два пассажира грузовика и 14 – автобуса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Донецкой Народной Республики.
- Водители транспортных средств при этом выжили, они были госпитализированы, - отметили в Госавтоиспекции ДНР.
Также в лечебное учреждение направлены двое выживших пассажиров микроавтобуса.
Тем временем заведующая приемным отделением Центральной Республиканской больницы города Тореза Ольга Валушина рассказала о состоянии пострадавших.
- Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Торезом и Шахтерском получили тяжелые черепно-мозговые травмы, а также скелетные травмы таза и конечностей. Один из пострадавших умер, - рассказала доктор. - Мы вызвали санавиацию. По линии санавиации был вызван нейрохирирг и вопросы о возможной транспортировке будут решаться после его приезда
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