Крупное ДТП в ДНР: Стало известно, что водители столкнувшихся грузовика и микроавтобуса остались живы

ДТП произошло на трассе между Торезом и Шахтерском. Фото: МВД ДНР

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-21 между Торезом и Шахтерском с участием микроавтобуса и КАМАЗа погибли 16 человек: два пассажира грузовика и 14 – автобуса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Донецкой Народной Республики.

- Водители транспортных средств при этом выжили, они были госпитализированы, - отметили в Госавтоиспекции ДНР.

Также в лечебное учреждение направлены двое выживших пассажиров микроавтобуса.

Тем временем заведующая приемным отделением Центральной Республиканской больницы города Тореза Ольга Валушина рассказала о состоянии пострадавших.

- Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Торезом и Шахтерском получили тяжелые черепно-мозговые травмы, а также скелетные травмы таза и конечностей. Один из пострадавших умер, - рассказала доктор. - Мы вызвали санавиацию. По линии санавиации был вызван нейрохирирг и вопросы о возможной транспортировке будут решаться после его приезда

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